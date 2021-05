Stolperndes Gedenken an NS-Opfer in Innsbruck

Abgeschlossen ist aus ihrer Sicht aber die Debatte über die Verlegung von Stolpersteinen in Innsbruck zum Gedenken von Nazi-Opfern. Die Stadt wolle neue Formate entwickeln. Personalisierte Gedenkzeichen im öffentlichen Raum „auf Straßenlaternen, Gebäuden oder an Stelen“ seien in Diskussion. Das Erinnern soll „auf Augenhöhe“ gehoben werden.

Das unterstreicht das Abgehen von im Boden eingelassenen Stolpersteinen, wie sie über ganz Europa hinweg in hunderten Gemeinden verlegt wurden. Innsbruck ist hier Leerstelle. Dabei wurden beim Novemberpogrom 1938 – gemessen an der Größe der jüdischen Bevölkerung – in keiner anderen Stadt mehr Menschen umgebracht. Alfred Graubart, Bruder eines der vier Todesopfer, überlebte schwer verletzt.