Störsender gegen Flugsicherung: Spur führt nach Tschechien

Tschechische Elektronik-Hersteller stehen bei der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) im Verdacht, im Juni 2014 zeitweilig die zivile Flugsicherung in halb Europa lahm gelegt zu haben. Sie sollen durch freigesetzte Störsignale die Transponder der Verkehrsflugzeuge zum Ausfallen gebracht haben, wodurch diese von des Radarschirmen der Fluglotsen verschwanden - der KURIER hat berichtet.

Im Juni 2014 deckte der KURIER den Luftfahrtskandal auf: Am 5. Juni 2014 empfingen die Flugsicherungsstellen in sieben europäischen Städten - Karlsruhe, München, Wien, Prag, Bratislava, Warschau und Budapest - keine sicheren Daten mehr über Höhe, Kurs und Geschwindigkeit zahlreicher Passagiermaschinen. Am 10. Juni wiederholte sich der Vorfall - mehr dazu hier. Die Fluglotsen mussten die Daten per Funk von den Piloten einzeln abfragen und die Sicherheitsabstände zwischen den Maschinen vergrößern. Es kam zu Flugverspätungen von insgesamt 150 Stunden.