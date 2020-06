Wieder Störangriff auf Flugsicherung

Es wurde so wie beim ersten Zwischenfall das Nationale Lageführungszentrum in Üdem in Deutschland kontaktiert. Dieses Lageführungszentrum hatte zwar beim ersten Fall als mögliche Ursache die NATO-Übung für elektronische Kampfführung in Ungarn bestätigt. Doch dieses Mal winkten die Experten ab. Die Übung in Ungarn war beendet. Und eine aktuelle laufende Übung in Süditalien sei technisch nicht in der Lage, Radaranlagen bis Norddeutschland zu stören.

Jetzt ist Feuer am Dach: Wenn es nicht die NATO war, wer ist es dann? In Geheimdienstkreisen wird über zwei Möglichkeiten spekuliert: Eine so großräumige Störung könne nur per Satellit erfolgen. Darüber verfügen nur die USA, Russland, China und Indien. Welche Interessen sollten sie haben, eine derartige Verunsicherung zu erzeugten? Oder gelang es terroristischen Hackern, in den bodengestützten Datenverkehr der Luftsicherung einzudringen?

Austro Control-Sprecher Markus Pohanka bestätigt auch den zweiten Vorfall. Diesmal sei es nicht zu so vielen Ausfällen wie vor einer Woche gekommen. Es seien Flugzeuge in großer Höhe betroffen gewesen. Pohanka versucht jedenfalls zu beruhigen: Es hätte keine Gefahrensituationen gegeben. Die Zwischenfälle hätten vielmehr gezeigt, dass die Fluglotsen auch bei Systemausfällen in der Lage seien, den Luftraum sicher zu verwalten.