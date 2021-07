Klagenfurt: Mathiaschitz erste Bürgermeisterin

Mathiaschitz

Undgelang mit dem Slogan "Veränderung statt Stillstand" die Revanche für die Stichwahl-Schlappe, die sie vor sechs Jahren ausgerechnet gegenScheider erlitten hatte. Den ersten Wahlgang hatte die 58-Jährige vor zwei Wochen gegen den ehemaligen Tennislehrer vonmit 30:31 Prozent der Stimmen ebenfalls verloren.

"Ich nehme diesen ersten Platz und die Vorschusslorbeeren mit Demut an. Ich habe gehofft, dass es so ausgeht und bin jetzt natürlich überglücklich", sagte Mathiaschitz im Augenblick des Triumphes. Die Umweltmedizinerin, die 2003 als Quereinsteigerin in die Stadtregierung geholt wurde, betonte im selben Atemzug, sie werde nun "hart für Klagenfurt arbeiten. Ich habe stets betont, dass ich die Stadt im positiven Sinn verändern will und stehe dafür."

Eine neuerliche Koalition mit der FPÖ, die bekanntlich in der letzten Legislaturperiode platzte, schloss Mathiaschitz am Sonntag aus. "Wir müssen einen Kassasturz machen, die Stadt muss fit für die Zukunft werden. Am Montag wird es Gespräche mit den Verantwortlichen der ÖVP und Grünen geben. Die Koalition im Land wird unser Vorbild sein. Die großen Probleme der Gegenwart erfordern eine stabile Mehrheit. In diese Richtung will ich arbeiten."