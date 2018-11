Sternsinger verstimmt über Nazitext in Schulbuch

Groß ist die Aufregung um ein Weihnachtslied mit Nazi-Text, das in einem aktuellen, in Österreich weit verbreiteten Schulbuch zu finden ist. Dass ausgerechnet ein Sternsingerlied in so einer Fassung auftaucht, verstimmt die Mitarbeiter der Dreikönigsaktion Österreichs, die die Sternsinger ausschickt.

Es handelt sich um das Lied „Es ist für uns eine Zeit angekommen“, das ursprünglich in der Schweiz in Verwendung war. Man nennt es auch „Sterndreherlied“, weil ein Sternträger den Stern an einer Stange gedreht hat.