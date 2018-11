Weihnachtslied mit Nazitext in aktuellem Schulbuch

„Hoppla, das kenne ich doch ganz anders“, dachte ein Musiklehrer einer Pflichtschule im Bezirk Krems, als er Kinder hörte, die in der Nachbarklasse ein Weihnachtslied sangen. Er prüfte nach und wirklich: In einem Schul-Liederbuch, das in Österreich häufig verwendet wird, ist der christliche Text des Liedes „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ durch eine Variante ersetzt, die für das Buch „Deutsche Kriegsweihnacht“ umgedichtet wurde. Zwar ist der Text inhaltlich nicht bedenklich, aber in recht schwülstiger NS-Manier gehalten.

Niederösterreichs Bildungsdirektor Johann Heuras will nun den Verlag darauf ansprechen und auffordern, „in aller Sensibilität damit umzugehen“. Auch, wenn der Text nichts Schlimmes beinhalte, kann nicht jeder die Geschichte des Liedes kennen.

Aufgetaucht ist der kritisierte Text im Liederbuch „Sing & Swing“. Während es in der jüngeren Fassung heißt „Unser Heiland Jesus Christ, der für uns Mensch geworden ist“, liest man die Formulierung „Über’s schneebeglänzte Feld wandern wir durch die weite, weiße Welt“ ersetzt. Dazu kommen Phrasen wie „es träumt der Wald einen tiefen Traum“, oder „Vom hohen Himmel ein leuchtendes Schweigen“.

Laut Autorin Ingeborg Kellermann, die den kulturgeschichtlichen Hintergrund von Liedern untersuchte, handelt es sich ursprünglich um ein Sternsingerlied aus der Schweiz. Die Variante von 1939 von Paul Hermann sollte das Lied von christlichen Bezügen befreien. Erschienen ist die veränderte Variante offenbar im vom Hauptkulturamt der NSDAP verbreiteten Buch „Deutsche Kriegsweihnacht“ 1942. In den 50er-Jahren wurde das Lied wieder mit einem christlichen Text versehen.