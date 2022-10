Steirische Landesregierung setzt auf Sonnenstrom

Um die entstehenden Anlagen für die Nutzung von Sonnenenergie auch in das Stromnetz einspeisen zu können, müssen auch die momentanen Netzkapazitäten weiter ausgebaut werden. Am Mittwoch waren daher auch die Vorstände der Energie Steiermark, Christian Purrer und Martin Graf, bei der Klausur dabei. In den Ausbau der Netzinfrastruktur sollen bis 2030 rund 1,5 Milliarden Euro investiert werden.

Neben der Sonnenenergie setzt die Steiermark auch auf Windkraft, Wasserkraft und Biomasse: Bis 2030 soll die Zahl der Windräder in der Steiermark von derzeit 104 Anlagen in 23 Windparks auf 250 steigen. Damit könnten dann rund 1.000 Megawatt Strom produziert werden, versicherte Drexler, der dieses Ziel als „ambitioniert, aber realistisch“ beschrieb. Vizelandeshauptmann Anton Lang (SPÖ) merkte an, dass an der Mur noch Kraftwerke möglich seien: „Und die brauchen wir auch.“