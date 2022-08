Energiekrise: Starke Nachfrage nach dem "Kraftwerk" am Balkon

Mit kleinen Balkonkraftwerken kann man in der Regel die Grundlast eines durchschnittlichen Haushalts decken. "Das sind so zwischen 100 und 300 Watt", erklärt Jan Senn, Verkaufsleiter bei EET in Graz. Wenn das Balkonkraftwerk mehr Strom erzeugt, als im Haushalt gerade gebraucht wird, das sei aber in der Regel nicht viel, dann werde dies an das Netz verschenkt. Eine Gegenverrechnung zahle sich bei diesen Mengen nicht aus.

Sinnvoll sei die Anschaffung eines derartigen Mini-Kraftwerks allemal, bekräftigt Christian Ofenheusle, der Betreiber von machdeinenstrom.de, der deutschen Nutzerplattform für Balkonkraftwerksbetreiber. In Deutschland amortisiere sich ein Balkonkraftwerk innerhalb von sechs bis sieben Jahren, für Österreich sei das wegen der sehr unterschiedlichen Strompreise nicht so leicht zu sagen. Ökologisch gesehen gehe die Amortisation in Deutschland sogar noch schneller: Bis der durch die Herstellung der Mini-PV-Anlage erzeugte CO2-Fußabdruck geringer sei als jener des ersparten Stroms aus dem Netz. Das liege am deutschen Strommix, der noch immer einen relativ hohen Anteil Kohleenergie enthält. Weil Österreich "schon wesentlich weiter ist, mit der Energiewende" dauere es hier ebenfalls länger, bis sich ein Balkonkraftwerk ökologisch rechnet. Problematisch werde es aber erst, wenn es länger dauere als 30 Jahre, die Lebensdauer eines Balkonkraftwerks, so Ofenheusle.