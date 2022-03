Steiermark: Traktor-Lenker verunglückte bei Unfall

In der Steiermark ist ein Landwirt am Mittwoch mit seinem Traktor tödlich verunglückt. Der 64-Jährige war am Nachmittag mit seinem Traktor im Bezirk Leibnitz auf einer leicht abschüssigen Gemeindestraße in Richtung Saggau unterwegs. Plötzlich geriet er in einer starken Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache auf die rechts der Fahrbahn befindliche steile Böschung.

Die Zugmaschine stürzte daraufhin um und kam auf der Straße zu liegen. Dabei wurde der Landwirt tödlich verletzt. Er verstarb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei Donnerstagfrüh mitteilte.