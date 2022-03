Wiener Taxilenker holt Menschen aus Kriegsgebieten

Den Auftrag hat der Unternehmer von VIEtransfers.at über einen Stammkunden erhalten. Unterstützung erhält er nun von der Taxifunkzentrale 40100.

Kofferraum voll Sachspenden

„Wir haben angeboten, bei der Hinfahrt zur ukrainischen Grenze Sachspenden beizusteuern“, so Eveline Hruza, Generalsekretärin von Taxi 40100. Das Taxi wurde daraufhin mit Babywindeln, Babymilch, Babyfläschchen, Kleinkindnahrung, Wasser und Verbandsmaterial beladen. Weil der Kofferraum nicht groß genug war, wurde auch die Rückbank kurzerhand zur Ladefläche umfunktioniert.

Und Filipou hat auch etwas dazu gepackt: "Ganz viele Gummibärchen". Diese will er an der Grenze an Kinder verteilen.