Steiermark: Neue Regierung dürfte etwas weiblicher werden

13 Tage sind seit den Landtagswahlen vergangen. Seit sieben Tagen ist bekannt, dass ÖVP und SPÖ wieder zusammen kommen wollen. Seit sechs Tagen reden die Chefverhandler auch miteinander.

Zumindest in einem Punkt scheint es der schwarze Landesobmann Hermann Schützenhöfer dem türkisen Chef Sebastian Kurz im Bund gleich zu tun - im Schweigen. Seit kurzen Stellungnahmen am Montag gab es offiziell keine Kommentare mehr über die Verhandlungen, Inhalte oder gar Ressortaufteilungen. Das verwundert dann doch ein bisschen, denn im Gegensatz zu Türkis-Grün im Bund kennen einander die Spieler von Schwarz-Rot in der Steiermark doch ziemlich lang.