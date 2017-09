Ein 52 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag in Steiermark bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nach Angaben des Roten Kreuzes prallte er zwischen Breitenau (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) und Gasen (Bezirk Weiz) gegen eine Leitschiene. Er erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Nähere Details waren vorerst nicht bekannt.