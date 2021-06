Steiermark: Mann bei Explosion von Bootsakku verletzt

Bei der Explosion eines Bootsakku im oststeirischen Fehring (Bezirk Südoststeiermark) hat ein 36-jähriger Mann am Donnerstagabend Rauchgase abbekommen. Der Mann wurde erstversorgt und von den Rettungskräften ins LKH Feldbach gebracht. Zuvor war es ihm noch gelungen, die Flammen selbst mit Handfeuerlöschern zu ersticken, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mitteilte.

Explosion

In den Abendstunden hatte der 36-Jährige in der Küche seiner Wohnung in einem Mehrparteienhaus eine Bootsbatterie mittels Ladegerät zur Aufladung an das Stromnetz angesteckt. Während sich die Familie in anderen Räumen aufhielt, kam es kurz vor 20.00 Uhr zur Explosion des Akkus, wodurch ein Feuer in der Küche ausgelöst wurde. Die Ehefrau brachte die beiden Kinder - fünf Jahre bzw. ein halbes Jahr alt - aus der Wohnung, unterdessen versuchte der Vater den Brand einzudämmen.

Nachbarn verständigten in der Zwischenzeit die Freiwillige Feuerwehr Fehring, die mit vier Fahrzeugen und 25 Kräften anrückte. Noch vor dem Eintreffen der Helfer erstickte der Wohnungsbesitzer mit drei Feuerlöschern den Brand. In der Wohnung entstand erheblicher Sachschaden.