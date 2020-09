Steiermark: Dieb baute Scheinwerfer von nagelneuen Autos aus

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Freitag in Raaba-Grambach (Bezirk Graz-Umgebung) Schweinwerfer aus neuen Autos ausgebaut und gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, war der Dieb auf einem frei zugänglichen Abstellplatz von 40 neuen Geländewagen am Werk - bei acht Autos demontierte er die Abdeckungen der Frontscheinwerfer und stahl diese, bei einem neunten Auto scheiterte der Versuch.

Polizeibeamte stellten in der Nähe des Tatortes zurückgelassene Schrauben und Werkzeug sicher, das nun kriminaltechnisch untersucht wird. Der Schaden dürfte mehrere 10.000 Euro betragen.