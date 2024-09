Steiermark: Fünftes Amazon-Verteilzentrum in Österreich eröffnet

Der Versandriese Amazon hat nach drei Standorten in Wien und einem in Klagenfurt nun in Premstätten südlich von Graz sein fünftes Verteilzentrum in Österreich eröffnet. Rund zwei Jahre nach dem Spatenstich werden mehr als 130 Leute beschäftigt.

Zudem erhalten durch das Verteilzentrum nun auch rund 200 Fahrerinnen und Fahrer als lokale Lieferpartner Aufträge, hieß es in einer Aussendung.

Steiermark als Dreh- und Angelpunkt für den südösterreichischen Raum Auf einem Grundstück mit einer Fläche von 6,2 Hektar wurde ein Gebäude mit 11.100 Quadratmetern Bruttogeschoßfläche errichtet, in dem ab sofort Millionen Pakete über die Bänder laufen. Die Bauzeit betrug 14 Monate. Auf dem Gelände befinden sich auch in einem Parkhaus knapp 700 Stellplätze für Vans der Lieferpartner. Zudem stehen 223 Parkplätze für Mitarbeitende zur Verfügung. Miriam Enzi, Regionalleiterin von Amazon Logistics Österreich, unterstrich: "Die Steiermark spielt eine zentrale Rolle in unserer Logistikstrategie, da sie aufgrund ihrer geografischen Lage als Dreh- und Angelpunkt für den gesamten südösterreichischen Raum dient und gleichzeitig über eine starke lokale Wirtschaft verfügt, die unsere Bemühungen durch verlässliche Partnerschaften unterstützt."

Das Verteilzentrum in Premstätten soll als Herzstück der steirischen Amazon-Logistik fungieren. Von hier aus werden Pakete in der gesamten Region verteilt. Die Fahrzeuge der Lieferpartner können innerhalb von etwa 15 Minuten vollständig beladen werden. Die Zustellung der Pakete - die sogenannte "letzte Meile" - soll über die nahe Pyhrnautobahn (A9) erfolgen, um das niederrangige Straßennetz so wenig wie möglich zu belasten. Zu Spitzenzeiten wie zu Weihnachten könnten am Standort auch zusätzliche saisonale Jobs geschaffen werden. Das erste im Verteilzentrum sortierte Paket war übrigens eine Bestellung mit dem Taschenbuch von Tom Gates mit dem Titel "Yes! No (Maybe...)".