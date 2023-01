Steiermark: 824 Hektar als Vorrangzonen für Fotovoltaik

Die steirische Landesregierung hat am Mittwoch bei einer Pressekonferenz 37 konkrete Vorzugsflächen für den Bau von großen Fotovoltaikanlagen bekannt gegeben. Diese werden nun in einer entsprechenden Verordnung in einem Begutachtungsverfahren aufgelegt. Die meisten der Flächen sind in der Südoststeiermark und reichen von zehn bis über 45 Hektar Größe. Die Begutachtung läuft bis 23. März.

Insgesamt umfassen die Vorrangzonen nun 824,55 Hektar Freiland in 34 unterschiedlichen Gemeinden. Das ist weniger als die ursprünglich im Oktober angekündigten 962 Hektar. Die Landesrätinnen und -räte Ursula Lackner (SPÖ), Barbara Eibinger-Miedl und Hans Seitinger (beide ÖVP) begründeten das damit, dass jedes der in die Auswahl gekommenen Grundstücke einer strategischen Umweltprüfung unterzogen werden musste. Nicht alle Flächen stellten sich dabei als tatsächlich geeignet heraus.