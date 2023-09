Steiermark: 71-Jähriger bei tödlichem Forstunfall von Baum erschlagen

Ein 71-Jährige machte sich in St. Josef im Bezirk Deutschlandsberg laut Angaben seiner Lebensgefährtin gegen 14:00 Uhr auf den Weg in den Wald, um Forstarbeiten zu verrichten. Der Mann gab an, gegen 17:00 Uhr wieder zu Hause zu sein.

Da er nicht zurückgekehrt war, machte sich die Schwester des 71-Jährigen gegen 17:15 Uhr auf den Weg in den Wald. Sie fand den 71-Jährigen schließlich unter einem Baum eingeklemmt vor.

Die verständigte Notärztin konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Der Mann dürfte von einem umfallenden Baum erschlagen worden sein.