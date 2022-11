Stauwarnung: Warum am Wochenende viel auf heimischen Straßen los sein wird

Wiener Stadthalle

Die Auftritte von „Andre Rieu“ am 16. und 17. November sowie das Konzert der Band Kraftklub am 19. November werden für erhöhtes Verkehrsaufkommen sorgen. Staus rund um die Stadthalle, z.B. Gablenzgasse, Hütteldorfer Straße oder Neubaugürtel, werden sich nicht vermeiden lassen.

Die ARBÖ-Verkehrsexperten empfehlen Autofahrern auf die Märzparkgarage und die Stadthallengarage, bei denen es Veranstaltungspauschalen gibt, auszuweichen. Es wird geraten mit den Öffis, wie der U6, den Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 und der Buslinie 48A anzureisen.

Christkindlmarktsaison startet

Alle Jahre wieder… beginnt im November die Christkindlmarktzeit. Dies bedeutet auch, dass es mehr Verkehr geben wird, beziehungsweise zu Parkplatzmangel kommen kann. Der ARBÖ empfiehlt deshalb die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.



Am 19. November öffnet Wiens größter Christkindlmarkt am Rathausplatz seine Pforten, sowie auch, der in der Nähe gelegene Christkindlmarkt am Hof. Die Märkte erreichen Sie mit der U1, U3, sowie mit den Ringlinien der Bim (1, 2 und D).

Ebenfalls am 19. November startet beim Schloss Schönbrunn der traditionelle Kultur- und Weihnachtsmarkt. Autofahrer können hier den Apcoa-Parkplatz Schönbrunn benutzen. Öffentlich gelangen Sie mit der U-Bahn-Linie 4 (Stationen Schönbrunn oder Hietzing), mit den Straßenbahn-Linien 60 oder 10 sowie mit dem Autobus 10A bequem zum Markt.



Am 17. November startet auch der Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz. Parkplätze in unmittelbarer Nähe zum Markt werden rar sein. Die besten Parkmöglichkeiten in der näheren Umgebung bieten der Parkplatz Basteigasse, die Tiefgarage Barmherzige Brüder oder auch die Altstadtgaragen A + B. Auch diese Parkplätze werden erfahrungsgemäß schnell voll sein. Mit den Öffis gelangen Sie alternativ in nur zehn Gehminuten von der S-Bahn-Station Salzburg Mülln-Altstadt zum Christkindlmarkt. Auch die Obusse der Linien 3, 5 oder 6 bringen Sie zur Haltestelle „Rathaus“.