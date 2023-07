Staus in Österreich auf dem Weg in den Süden

Staus hat es am Samstagvormittag auf dem Weg durch Österreich in den Süden gegeben. Laut ÖAMTC-Aussendung ging es in Salzburg nur schleppend voran, abschnittsweise beim Grenzübergang Walserberg (A1) sowie auf der Tauern-Autobahn (A10) bis Anif und auch vor der Mautstelle St. Michael.