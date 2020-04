Statt der Quarantäne kommt der Tunnel

Für eine baurechtliche Bewilligung braucht es als Basis aber einen neuen Bebauungsplan. Den konnte der Gemeinderat zuletzt aufgrund des Virus nicht beschließen. Inzwischen sind zwar Sitzungen per Video erlaubt, Details dazu müssen aber noch geklärt werden. „Die Gemeindevertretung wird das so schnell als möglich beschließen“, sagt Bürgermeister Steinbauer. Travel Charme geht im Moment nur von „geringen Abweichungen vom Terminplan“ aus.

Die wird es auch beim Verkehrskonzept geben. „Wir wollten die behördlichen Bewilligungen bis spätestens August. Das wird sich verzögern“, erklärt Steinbauer mit Verweis auf die Belastung an der Bezirkshauptmannschaft. Das 25 Millionen Euro schwere Projekt steht Stand heute aber noch nicht zur Diskussion.

„Im Endeffekt weiß keiner genau, wie sich die Budgets entwickeln werden“, meinte Steinbauer. Im Moment halte man an den ursprünglichen Plänen fest. Etwas vorsichtiger hört sich die mittelfristige Prognose bei den Hotelinvestoren an, die 50 bis 60 Millionen Euro in die Renovierung stecken wollen. „Derzeit können wir die Lage nicht verlässlich bewerten. Daher können wir derzeit auch keine konkreten Aussagen zu den Auswirkungen auf das Projekt treffen“, heißt es von „ Travel Charme“.

Das Unternehmen gehört zur Münchner Hirmer-Gruppe. Der Modehändler musste im Zuge der Corona-Krise seine Geschäfte ebenfalls schließen und bat den Freistaat Bayern um Finanzhilfe.