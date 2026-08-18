2025: 577 Kinder und Jugendliche bei Verkehrsunfällen am Schulweg verletzt

Im vergangenen Jahr sind in Österreich deutlich mehr Kinder und Jugendliche auf dem Schulweg bei Verkehrsunfällen verletzt worden als in den Jahren davor. Laut Daten der Statistik Austria wurden 2025 insgesamt 577 Schülerinnen und Schüler im Alter von sechs bis 15 Jahren bei solchen Unfällen verletzt. Der Verein „Große schützen Kleine“ appelliert, den Schulweg bereits in den letzten Ferienwochen gemeinsam zu üben, Ablenkungen zu vermeiden und auf das „Elterntaxi“ zu verzichten. Die meisten der 2025 verunfallten Kinder und Jugendlichen waren zu Fuß unterwegs (32 Prozent). Dahinter folgten Fahrrad (16 Prozent), Moped (15 Prozent), E-Scooter (13 Prozent), Bus (acht Prozent) und Pkw (sieben Prozent). Für den Zeitraum 2022 bis 2025 weist die Statistik insgesamt 1.960 verletzte Sechs- bis 15-Jährige bei Verkehrsunfällen auf dem Schulweg aus. Vier Kinder und Jugendliche kamen dabei ums Leben, 237 erlitten schwere und 1.719 leichte Verletzungen. Burschen verunglückten etwas häufiger als Mädchen: 57 Prozent der zwischen 2022 und 2025 verletzten Kinder und Jugendlichen waren männlich, 43 Prozent weiblich.

Mehr als die Hälfte der Unfälle verursachen andere Verkehrsteilnehmer In 45 Prozent der Fälle waren die Schülerinnen und Schüler selbst Hauptunfallverursacher, in 55 Prozent war es ein anderer Verkehrsteilnehmer. 41 Prozent der Verunfallten waren als Lenker mit Fahrrad, E-Scooter oder Moped unterwegs, 38 Prozent als Fußgänger und 21 Prozent als Mitfahrer - etwa im Pkw oder öffentlichen Verkehr. Dabei zeigt sich seit 2022 eine Verschiebung: Während sich weniger Kinder und Jugendliche als Fußgänger auf dem Schulweg verletzten, nahm der Anteil der Mitfahrer zu. Der Verein führt dies unter anderem auf das zunehmende „Elterntaxi“ zurück. Vor Volksschulen zahlreiche „Elterntaxis“ Gerade vor Volksschulen herrsche kurz vor Unterrichtsbeginn häufig dichter Autoverkehr, weil Eltern ihre Kinder bis vor die Schule bringen. Das gefährde wiederum jene Kinder, die zu Fuß unterwegs sind. An mehreren Schulen habe sich daher die zeitweise Sperre von Straßenzügen vor Unterrichtsbeginn und nach Schulschluss bewährt. „Nicht nur deren Kompetenz, sich im Straßenverkehr sicher zu bewegen, wird gefördert - auch positive Auswirkungen auf Bewegungsfreude, soziale Beziehungen und die Konzentrationsfähigkeit im Unterricht sind zu beobachten“, sagte Holger Till, Präsident des Vereins und Vorstand der Grazer Uniklinik für Kinder- und Jugendchirurgie, in einer Aussendung am Dienstag.