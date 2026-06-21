Schwerer Unfall in Perg: Auto überschlug sich mit Teenagern

Drei Jugendliche sind am Samstag bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Perg in Oberösterreich verletzt worden. Beim Überholen zweier vor ihm fahrender Wagen kam ein 17-Jähriger in der Ortschaft Freindorf mit seinem Pkw ins Schleudern und kollidierte mit dem Randstein der Gegenfahrbahn. Der Pkw überschlug sich und landete hinter einer Bushaltestelle im Straßengraben wieder auf den vier Rädern, informierte die Polizei. Zwei der drei Insassen mussten aus dem Kfz befreit werden.

Im Fahrzeug eingeklemmt

Im Fahrzeug eingeklemmt wurden der Lenker aus dem Bezirk Perg sowie ein 15-Jähriger, der auf der Rückbank saß. Ein weiterer 15-Jähriger, der auf dem Beifahrersitz mitfuhr, konnte nach dem Unfall selbstständig aussteigen. Die beiden Lenker der überholten Fahrzeuge, ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land und ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Perg, setzten die Rettungskette in Gang und leisteten Erste Hilfe.