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Motorradunfall: blockiertes Hinterrad führt zu Sturz
Ein 50-jähriger Motorradfahrer stürzte auf der B3 bei Luftenberg an der Donau und wurde ins UKH Linz gebracht.
Ein 50-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Perg ist am 21. Juni 2026 gegen 5:25 Uhr auf der Bundesstraße B3 Richtung Mauthausen im Gemeindegebiet von Luftenberg an der Donau gestürzt. Der Mann erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das UKH Linz gebracht.
Hinterrad blockierte plötzlich
Laut Angaben des Fahrers war er auf der B3 von Linz kommend in Richtung Mauthausen unterwegs, als das Hinterrad seines Motorrads plötzlich blockierte und er stürzte. Ein hinter ihm fahrender 33-jähriger PKW-Lenker konnte den Unfallhergang sehen, leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettung.
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