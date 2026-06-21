Motorradunfall: blockiertes Hinterrad führt zu Sturz

Ein 50-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Perg ist am 21. Juni 2026 gegen 5:25 Uhr auf der Bundesstraße B3 Richtung Mauthausen im Gemeindegebiet von Luftenberg an der Donau gestürzt. Der Mann erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das UKH Linz gebracht.

Hinterrad blockierte plötzlich

Laut Angaben des Fahrers war er auf der B3 von Linz kommend in Richtung Mauthausen unterwegs, als das Hinterrad seines Motorrads plötzlich blockierte und er stürzte. Ein hinter ihm fahrender 33-jähriger PKW-Lenker konnte den Unfallhergang sehen, leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettung.