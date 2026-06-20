Ketamin-Fund in Kaufing nach Unfall mit Fahrerflucht

Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht im oberösterreichischen Kaufing hat am 19. Juni 2026 gegen 7:15 Uhr eine Polizeikontrolle ausgelöst, in deren Folge 233,5 Gramm Ketamin sichergestellt wurden. Betroffen sind ein 21-jähriger Lenker aus dem Bezirk Vöcklabruck sowie ein 22-jähriger Freund aus Deutschland.

Fahrerflucht und Drogenbeeinträchtigung: Lenker rasch gefasst

Der Vorfall ereignete sich am 19. Juni 2026 gegen 7:15 Uhr im Ortschaftsbereich Kaufing. Nach einem Sachschadensunfall soll der 21-jährige Lenker zunächst die Flucht ergriffen haben. Fahndende Streifen konnten ihn jedoch rasch im Nahbereich des Unfallorts anhalten. Dabei fiel den Beamten auf, dass der junge Mann massiv beeinträchtigt wirkte. Ein Alkomatvortest verlief negativ, ein daraufhin freiwillig durchgeführter Urintest hingegen positiv. Ein hinzugezogener Arzt stellte die Fahruntauglichkeit des Mannes fest, woraufhin ihm der Führerschein vorläufig an Ort und Stelle abgenommen wurde.