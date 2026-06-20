Traktor-Unfall in Linz-Land: Mann von Rad erfasst

Im Bezirk Linz-Land kam es am 19. Juni 2026 bei Arbeiten an einem Schwader zu einem Unfall. Ein 38-jähriger Mann geriet in das Rad des laufenden Schwaders und wurde zu Boden geschleudert. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er in das UKH Linz gebracht.

Falscher Hebel löste Unfall aus

Der 38-Jährige und eine 33-Jährige, beide aus dem Bezirk Linz-Land, arbeiteten gegen 19:15 Uhr an einem Schwader. Die 33-Jährige sollte in den Traktor einsteigen, um den eingelegten Gang rauszugeben. Dabei dürfte sie den falschen Hebel erwischt und das Rad des Schwaders eingeschaltet haben. Der 38-Jährige geriet in das Rad des laufenden Schwaders und wurde zu Boden geschleudert.