Auto beschlagnahmt: 17-Jähriger raste mit 160 km/h auf B137

In der Nacht auf den 20. Juni 2026 hat eine Welser Verkehrsstreife auf der B137 im Bereich Kirchham innerhalb kurzer Zeit gleich zwei junge Raser aus dem Verkehr gezogen. Beide überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h massiv – mit deutlichen Konsequenzen.

20-Jähriger bestritt die Messung

Kurz nach 0:30 Uhr maßen die Beamten mittels Laser einen PKW mit 105 km/h in Fahrtrichtung Krenglbach. Als die Polizisten die Nachfahrt aufnahmen, soll sich das Fahrzeug mit zunehmender Geschwindigkeit von ihnen entfernt haben. Erst kurz vor der Kreuzung mit der Katzbacher Straße konnten die Beamten aufschließen und mithilfe einer Nachfahrmessung eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 129 km/h in der 70er-Zone feststellen. Als der 20-jährige Lenker schließlich angehalten wurde, bestritt er die gemessene Geschwindigkeit: Er gab an, „nicht so schnell wie angegeben gefahren zu sein.“ Sein Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.