Fahrerflucht in Hohenzell: 12-Jähriger verletzt

Im Bezirk Ried im Innkreis ist am Donnerstagnachmittag ein 12-jähriger Bub bei einem gefährlichen Überholmanöver von der Straße abgedrängt worden und gestürzt. Der mutmaßliche Verursacher – der Lenker eines schwarzen Pkw – beging anschließend Fahrerflucht. Die Polizei Ried im Innkreis bittet nun um Hinweise.

Riskantes Überholmanöver in unübersichtlicher Kurve

Laut Polizeibericht lenkte der 12-Jährige aus dem Bezirk Ried am 18. Juni 2026 gegen 14:00 Uhr seinen E-Scooter entlang der Pattighamer Straße – von Hohenzell kommend in Richtung Breitsaich. Kurz nach der Ortstafel soll ihn ein schwarzer Pkw mit zu geringem Sicherheitsabstand in einer unübersichtlichen Kurve überholt haben. Durch dieses Manöver wurde der Bub offenbar von der Fahrbahn abgedrängt und touchierte den Randstein. Dabei kam er zu Sturz und zog sich Verletzungen zu.