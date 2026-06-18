Festnahme in Wels: Mann sperrte Partnerin tagelang ein
Eine 28-Jährige hat Mittwochmittag bei der Polizei in Wels ihren Freund angezeigt, weil dieser sie eingesperrt und mit dem Umbringen bedroht haben soll. Die Frau gab an, vor ihrer Flucht mehrere Tage nicht aus der versperrten Wohnung gekommen zu sein.
Ihr Partner habe sie in der Zeit auch misshandelt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 34-Jährige Mittwochabend festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert, so die Polizei.
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen:
- Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at
- Frauenhaus-Notruf: unter 057722
- Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
- Polizei-Notruf: 133
Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
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