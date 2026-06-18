Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Oberösterreich

Festnahme in Wels: Mann sperrte Partnerin tagelang ein

Der 34-Jährige wurde festgenommen. Er soll seine Lebensgefährtin mit dem Tod bedroht haben.
18.06.2026, 15:14

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Eine Polizistin steht neben einem Einsatzfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht.

Eine 28-Jährige hat Mittwochmittag bei der Polizei in Wels ihren Freund angezeigt, weil dieser sie eingesperrt und mit dem Umbringen bedroht haben soll. Die Frau gab an, vor ihrer Flucht mehrere Tage nicht aus der versperrten Wohnung gekommen zu sein.

Mordversuch in Wattens: Frau von Partner durch Messer verletzt

Ihr Partner habe sie in der Zeit auch misshandelt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 34-Jährige Mittwochabend festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert, so die Polizei.

Agenturen  | 

Kommentare