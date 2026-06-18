Mordversuch in Wattens: Frau von Partner durch Messer verletzt

Eine 37-Jährige soll Mittwochvormittag im Tiroler Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) von ihrem 47-jährigen Lebensgefährten mit einem Messer schwer verletzt worden sein. Die laut Polizei "offenbar beeinträchtigte" Frau verständigte selbst telefonisch die Exekutive und sprach von einem Streit. Als die Beamten in der Wohnung eintrafen, bemerkten sie eine Stichverletzung am Oberkörper der Österreicherin. Ihr Lebensgefährte wurde noch an Ort und Stelle festgenommen, hieß es.

Ein Messer sichergestellt Das Opfer wurde von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert, die Frau trug jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen davon, sagte ein Polizeisprecher auf APA-Nachfrage. Sie gab an, dass der Mann ihr die Verletzung mit einem Messer zugefügt haben soll. Die Beamten stellten in der Wohnung daraufhin Messer sicher - ob es sich dabei um die mutmaßliche Tatwaffe handelte, war bisher unklar.

Verdächtiger laut Polizei "beeinträchtigt" Über den genauen Hergang beziehungsweise über die Hintergründe war noch nichts bekannt. Eine Einvernahme des 47-jährigen Österreichers war bis Donnerstagmittag nicht möglich - auch er war laut Polizei "beeinträchtigt" und konnte "nicht gut sprechen", hieß es. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Tirol wegen Mordversuchs waren daher weiter im Gange.