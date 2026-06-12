Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Taufkirchen an der Pram

Femizid in OÖ: Tote Lehrerin in Schule entdeckt, mutmaßlicher Täter begeht Suizid

Das Opfer war die Ex-Freundin des mutmaßlichen Täters.
12.06.2026, 21:42

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zwei Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“.

In Taufkirchen an der Pram (Bezirk Schärding) soll ein 29-jähriger Lehrer seine Ex-Freundin getötet haben. Die Leiche der Frau wurde in der Schulbibliothek gefunden. 

Der mutmaßliche Täter verübte daraufhin Suizid, bestätigte die Polizei Freitagabend entsprechende Onlineberichte von Krone und Oberösterreichischen Nachrichten

Die Angehörigen der 28-Jährigen - sie war ebenfalls Lehrerin - hatten sie gesucht, weil sie nicht nach Hause gekommen war. In der Schulbibliothek wurde schließlich die Leiche der Frau gefunden.

Verurteilt: 19 Monate alte Tochter erwischte Drogencocktail

Die Angehörigen der 28-Jährigen - sie war ebenfalls Lehrerin - hatten sie gesucht, weil sie nicht nach Hause gekommen war. In der Schulbibliothek wurde schließlich die Leiche der Frau gefunden.

Der mutmaßliche Täter dürfte nach der Tat mit dem Auto weggefahren sein. Sein Wagen krachte einige Kilometer entfernt gegen einen Baum. Im Wrack wurde die Leiche des Mannes gefunden - sie wies Schusswunden am Kopf auf. 

Die Ermittler gehen von Suizid aus. Das Motiv war noch unklar, allerdings hatten Opfer und Täter zurückliegend eine Beziehung, sodass eine Beziehungstat naheliegend ist.

kurier.at  | 

Kommentare