Femizid in OÖ: Tote Lehrerin in Schule entdeckt, mutmaßlicher Täter begeht Suizid
In Taufkirchen an der Pram (Bezirk Schärding) soll ein 29-jähriger Lehrer seine Ex-Freundin getötet haben. Die Leiche der Frau wurde in der Schulbibliothek gefunden.
Der mutmaßliche Täter verübte daraufhin Suizid, bestätigte die Polizei Freitagabend entsprechende Onlineberichte von Krone und Oberösterreichischen Nachrichten.
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen:
- Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at
- Frauenhaus-Notruf: unter 057722
- Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
- Polizei-Notruf: 133
Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
Die Angehörigen der 28-Jährigen - sie war ebenfalls Lehrerin - hatten sie gesucht, weil sie nicht nach Hause gekommen war. In der Schulbibliothek wurde schließlich die Leiche der Frau gefunden.
Die Angehörigen der 28-Jährigen - sie war ebenfalls Lehrerin - hatten sie gesucht, weil sie nicht nach Hause gekommen war. In der Schulbibliothek wurde schließlich die Leiche der Frau gefunden.
Der mutmaßliche Täter dürfte nach der Tat mit dem Auto weggefahren sein. Sein Wagen krachte einige Kilometer entfernt gegen einen Baum. Im Wrack wurde die Leiche des Mannes gefunden - sie wies Schusswunden am Kopf auf.
Die Ermittler gehen von Suizid aus. Das Motiv war noch unklar, allerdings hatten Opfer und Täter zurückliegend eine Beziehung, sodass eine Beziehungstat naheliegend ist.
Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums.
Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
- Rat auf Draht ist die österreichische Notrufnummer für Kinder und Jugendliche. Die Nummer ist unter 147 rund um die Uhr anonym und kostenlos erreichbar.
- Die Ö3-Kummernummer ist unter 116 123 täglich von 16 bis 24 Uhr und ebenfalls anonym erreichbar.
- Die Telefonseelsorge ist unter der kostenlosen Telefonnummer 142 rund um die Uhr als vertraulicher Notrufdienst jeden Tag des Jahres erreichbar.
- Auf der Website www.bittelebe.at finden Angehörige/Freunde von Menschen mit Suizidgedanken Hilfe.
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