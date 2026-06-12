Femizid in OÖ: Tote Lehrerin in Schule entdeckt, mutmaßlicher Täter begeht Suizid

In Taufkirchen an der Pram (Bezirk Schärding) soll ein 29-jähriger Lehrer seine Ex-Freundin getötet haben. Die Leiche der Frau wurde in der Schulbibliothek gefunden. Der mutmaßliche Täter verübte daraufhin Suizid, bestätigte die Polizei Freitagabend entsprechende Onlineberichte von Krone und Oberösterreichischen Nachrichten.

Hilfe für Frauen, die Gewalt erleben In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen: Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555

online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555 Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at

(AÖF): online unter aoef.at Frauenhaus-Notruf: unter 057722

unter 057722 Österreichischen Gewaltschutzzentren : 0800/700-217

: 0800/700-217 Polizei-Notruf: 133 Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at

Die Angehörigen der 28-Jährigen - sie war ebenfalls Lehrerin - hatten sie gesucht, weil sie nicht nach Hause gekommen war. In der Schulbibliothek wurde schließlich die Leiche der Frau gefunden.

Die Angehörigen der 28-Jährigen - sie war ebenfalls Lehrerin - hatten sie gesucht, weil sie nicht nach Hause gekommen war. In der Schulbibliothek wurde schließlich die Leiche der Frau gefunden. Der mutmaßliche Täter dürfte nach der Tat mit dem Auto weggefahren sein. Sein Wagen krachte einige Kilometer entfernt gegen einen Baum. Im Wrack wurde die Leiche des Mannes gefunden - sie wies Schusswunden am Kopf auf. Die Ermittler gehen von Suizid aus. Das Motiv war noch unklar, allerdings hatten Opfer und Täter zurückliegend eine Beziehung, sodass eine Beziehungstat naheliegend ist.