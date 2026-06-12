Verurteilt: 19 Monate alte Tochter erwischte Drogencocktail

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein bisher unbescholtener 23-Jähriger ist am Freitag wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt worden, weil er nach einer durchzechten Nacht Drogen in seinem Zimmer herumliegen gelassen und nicht sicher vor seiner 19 Monate alten Tochter verwahrt hatte. Das Kind erwischte das Suchtgift und wurde mit Drogen im Blut ins Spital eingeliefert. Der Vater erhielt, nicht rechtskräftig, eine fünf monatige bedingte Haftstrafe.

Drogen auf Donauinselfest Der 23-jährige aus Floridsdorf feierte mit Freunden in der Nacht auf den 23. Juni 2025 am Donauinselfest. Sein Kind blieb unterdessen bei seinen Eltern. Als er mit einer Freundin gegen 1.00 Uhr nach Hause kam, legten sie sich in das Zimmer, wo auch das Kind schlief.

Kind krampfte und schrie In der Früh bemerkte der Vater, dass sein Kind schrie und krampfte. Im Spital wurde festgestellt, dass das Mädchen einen Cocktail von u.a. Amphetaminen Methamphetaminen, MDMA und Paracetamol intus hatte.

„Woher hatte sie das? Das wird sie sich ja nicht auf der Straße gekauft haben“, fragte der Richter. „Ich weiß es nicht“, sagte der Angeklagte auf fast jede Frage. Er habe geschlafen, er könne sich nicht erinnern. An dem Abend soll der Angeklagte nur Alkohol konsumiert haben. Er geht davon aus, dass seine Freundin die Drogen in ihrer Tasche hatte, die neben dem Kinderbett stand.