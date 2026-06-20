Das Kirschenjahr ist überdurchschnittlich

„Es wird heuer ein überdurchschnittliches Erntejahr“, sagt Horst Hubmer vom Firlingerhof in Scharten.

Er führt einen der größten Obstbetriebe der Region, die auf Kirschen- und vermehrt auf Marillenanbau spezialisiert sind. Allein in Hubmers Kirschgärten stehen mehrere Tausend Kirschbäume – „in der Scharten“ sind es weit über Zehntausend. In Oberösterreich werden Kirschen auf 63 Hektar Fläche angebaut. „Man darf sich für keine Arbeit zu gut sein“, sagt der 55-jährige Hubmer, der mit 18 Jahren eine kleine Landwirtschaft mit Kühen, Schweinen und 16 Hektar Grund übernommen hat, nebenher als Lkw- und Baggerfahrer arbeitete und dann auf Obstanbau umgestellt hat. Er führt nun einen großen Hof, den er mit Partnerin Romina bewirtschaftet.

80 Erntehelfer Die beiden Töchter helfen mit. Aktuell beschäftigt er 80 Erntehelfer – vorwiegend aus der Ukraine. Sie werden mit Quartier und Essen versorgt. Der Durchschnittsverdienst von Erntehelfern ist durch Kollektivvertrag geregelt und liegt bei rund 2.000 Euro brutto monatlich. Hubmer verkauft ab Hof und beliefert auch Einzelhändler bis nach Wien und Salzburg. Neben Kirschen produziert er Most, Cider und Schnaps.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Karl Leitner Rainer Silber, Horst Hubmer und Rosemarie Ferstl (v.l.)

„In den regionalen Hofläden und an den Ständen gilt das Prinzip morgens gepflückt, mittags auf den Tisch“, sagt Rosemarie Ferstl, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer. Frische und Nähe sieht sie als Vorteil gegenüber ausländischen Produkten. Rund 30 Kirschensorten werden „in der Scharten“ angebaut, „weitere 30 bis 40 alte Sorten kommen auf kleineren Flächen dazu“, sagt Rainer Silber, Geschäftsführer des Naturpark Obst-Hügelland. Es gebe einen Trend zum Selberpflücken. Stark zugenommen hat dort wie auch in ganz Oberösterreich der Marillenanbau. Die Fläche hat sich seit 2014 auf 70 Hektar fast versechsfacht. Anbaugebiete gibt es unter anderem im Traunviertel wie etwa beim Marillenhof Gruber in Niederwaldkirchen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LWK OÖ Der Anbau von Marillen hat sich seit 2014 auf 70 Hektar versechsfacht.