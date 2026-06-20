Wels: Zeugen nach Gefährdung in Römerstraße gesucht

Im Welser Stadtgebiet soll ein Welser am 15. Juni 2026 mit seinem schwarzen PKW äußerst rücksichtslos und gefährlich gefahren sein. Laut Angaben der Welser Polizei soll er dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Die Polizeiinspektion Wels-Dragonerstraße richtet dazu einen Zeugenaufruf an die Bevölkerung.

Gefährliche Manöver von 17 bis 20 Uhr

Der erste bekannte Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits um 17.27 Uhr im Bereich der Römerstraße, wo der Fahrer mutmaßlich durch seine Fahrweise gefährliche Situationen im Straßenverkehr verursacht haben soll. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich dabei nicht um den einzigen Vorfall an diesem Nachmittag handelte: Im gesamten Zeitraum zwischen 17 und 20 Uhr sollen im Welser Stadtgebiet weitere gefährliche Situationen entstanden sein, die möglicherweise auf das Verhalten des Tatverdächtigen zurückzuführen sind.