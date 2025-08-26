Sicher auf dem Weg zur Schule: Mehr Schülerlotsen und Tempo 30 gefordert

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Je nach Bundesland geht es demnächst oder in spätestens in eineinhalb Wochen wieder los mit der Schule. Der Weg dorthin zu Fuß ist Ausgleich und Gefahrenquelle gleichzeitig: 2024 verunglückten in Österreich 451 Kinder an Schulwegen. Eine von Ipsos im Auftrag von ÖAMTC und Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) im Frühjahr 2025 durchgeführte repräsentative Online-Befragung unter 600 Eltern von Volksschulkindern informiert zum Mobilitätsverhalten der 6- bis 10-Jährigen.

"Fast ein Drittel der Eltern sieht große Schwierigkeiten am Schulweg – 31 Prozent durch hohes Verkehrsaufkommen, 18 Prozent durch unübersichtliche Kreuzungen, 17 Prozent durch fehlende Zebrastreifen und 16 Prozent durch Ablenkung", so ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger. Mehr Tempo-30-Zonen Die Befragung enthält auch klare Forderungen der Eltern zur Schulweg-Sicherheit: 38 Prozent hätten gern mehr sichere Übergänge, 33 Prozent mehr Tempo-30-Zonen in Schul- und Wohngebieten und 30 Prozent einen vermehrten Einsatz von Schülerlotsen. Aber auch die Eltern selbst können ganz konkret einiges tun. "Eltern sollten ihre Kinder so lange wie nötig auf dem Schulweg begleiten und ihnen in aller Ruhe erklären, worauf sie achten müssen", sagt Klaus Robatsch, Leiter der Verkehrssicherheit im KFV.

Für den Schulweg brauchen die meisten Volksschulkinder 15 Minuten oder weniger. Mehr als die Hälfte der Kids geht zu Fuß – häufig begleitet von Erwachsenen oder anderen Volksschulkindern. Nur ein Viertel absolviert den Schulweg allein. Aber auch das "Elterntaxi" bleibt relevant. "Jedes dritte Kind wird, vor allem bei Schlechtwetter, mit dem Auto zur Schule gebracht. Als weitere Gründe geben 28 Prozent der Befragten an, dass die Schule am Arbeitsweg liegt, je 25 Prozent nennen eine Zeitersparnis für das Kind sowie eine höhere gefühlte Sicherheit", weiß die ÖAMTC-Verkehrspsychologin.

Scooter, Skateboard u. ä. verwenden laut Eltern-Befragung 17 Prozent, das Fahrrad 13 Prozent der Volksschulkinder. "Hier sehen wir steigende Nutzungs- und Unfallzahlen – da gilt es für die Zukunft Sicherheitskonzepte zu erarbeiten", macht Seidenberger aufmerksam. Kinder kennen "Pendelblick" Nach Einschätzung der Eltern sind ihre Kinder beim Wissen und Befolgen von Verkehrsregeln top. "Laut Befragung kennen 93 Prozent der Kinder die wichtigsten Regeln bereits vor dem Schuleintritt, so z. B. den 'Pendelblick' – also links-rechts-links schauen – sowie die richtige Ampel- und Zebrastreifennutzung. Und wenn Kinder allein unterwegs sind, halten sie sich laut ihren Eltern an die Regeln – 63 Prozent immer, 27 Prozent meistens", sagt Seidenberger.