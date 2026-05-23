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Kind (3) schwebt nach Verkehrsunfall in Wien in Lebensgefahr
Der Bursche fuhr mit einem Tretroller am Gehsteig, als ein Pkw aus einer Garage herausfuhr und es zur Kollision kam.
Gegen 12.30 Uhr war der dreijährige Bub am heutigen Samstag im Bereich der Hartlgasse in Wien-Brigittenau mit seinem Tretroller auf einem Gehsteig unterwegs.
Unglücklicherweise fuhr genau im selben Moment ein Pkw aus einer Garage heraus und rammte das Kind, das von seinem Roller stürzte.
Notärztin leistete Erste Hilfe
Zufällig war zu dem Zeitpunkt eine Notärztin vor Ort und leistete dem Dreijährigen Erste Hilfe, bis die Berufsrettung eintraf und den Buben versorgte. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde das Kind per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.
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