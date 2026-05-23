Kind (3) schwebt nach Verkehrsunfall in Wien in Lebensgefahr

Gegen 12.30 Uhr war der dreijährige Bub am heutigen Samstag im Bereich der Hartlgasse in Wien-Brigittenau mit seinem Tretroller auf einem Gehsteig unterwegs.

Unglücklicherweise fuhr genau im selben Moment ein Pkw aus einer Garage heraus und rammte das Kind, das von seinem Roller stürzte.