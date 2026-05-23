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Brigittenau

Kind (3) schwebt nach Verkehrsunfall in Wien in Lebensgefahr

Der Bursche fuhr mit einem Tretroller am Gehsteig, als ein Pkw aus einer Garage herausfuhr und es zur Kollision kam.
23.05.2026, 14:35

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Garagezufahrt in der Hartlgasse in Wien-Brigittenau mit Markierungen am Boden nach dem schweren Unfall eines Kindes mit einem Pkw.

Gegen 12.30 Uhr war der dreijährige Bub am heutigen Samstag im Bereich der Hartlgasse in Wien-Brigittenau mit seinem Tretroller auf einem Gehsteig unterwegs. 

Unglücklicherweise fuhr genau im selben Moment ein Pkw aus einer Garage heraus und rammte das Kind, das von seinem Roller stürzte. 

Vor einer Garage mit blauem Rahmen sind grüne Markierungen auf dem Asphalt zu sehen.

Der Unfall passierte vor einer Garagenausfahrt in der Brigittenau. 

Notärztin leistete Erste Hilfe

Zufällig war zu dem Zeitpunkt eine Notärztin vor Ort und leistete dem Dreijährigen Erste Hilfe, bis die Berufsrettung eintraf und den Buben versorgte. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde das Kind per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. 

Wien Brigittenau
kurier.at, sta  | 

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