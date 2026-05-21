Brand in Ottakring: Beide Kleinkinder im Spital verstorben

Nach dem Brand in einer Wohnung der Effingergasse in Wien-Ottakring am Montag sind die beiden lebensgefährlich verletzten Kleinkinder verstorben. Ein dreijähriges Mädchen und ihr zweijähriger Bruder erlagen im Spital ihren schweren Verletzungen, wie eine Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbundes (Wigev) am Donnerstag der APA mitteilte. Die beiden Kleinkinder waren nach einem Herzkreislaufstillstand reanimiert und ins Spital eingeliefert worden.

Der Feuerwehreinsatz in der Wohnung in dem Mehrparteienhaus hatte sich am Nachmittag gegen 16.45 Uhr ereignet. Nach Öffnung der Wohnung durchsuchte ein Atemschutztrupp noch während der Vorbereitung der Löschleitung die Räumlichkeiten. Dabei fanden die Feuerwehrleute die Geschwister reglos in einem Zimmer liegend vor. Die Kinder wurden sofort in einen rauchfreien Bereich gebracht und von der Berufsrettung in ein Spital transportiert.

Brennender Akku Ursache für Brand

Die 14-jährige Schwester der beiden, die zu diesem Zeitpunkt auf die beiden aufgepasst hatte, wurde ebenfalls in ein Krankenhaus mit leichten Verletzungen eingeliefert. Ob sie bereits entlassen wurde, stand am Donnerstagvormittag nicht fest.