Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Wien

Brand in Ottakring: Beide Kleinkinder im Spital verstorben

Der Akku eines Handstaubsaugers soll den Brand ausgelöst haben. Gegen die Eltern wird nicht ermittelt.
21.05.2026, 19:29

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein roter Notarzt-Anzug mit einem weißen Kreuz ist von hinten zu sehen.

Nach dem Brand in einer Wohnung der Effingergasse in Wien-Ottakring am Montag sind die beiden lebensgefährlich verletzten Kleinkinder verstorben. Ein dreijähriges Mädchen und ihr zweijähriger Bruder erlagen im Spital ihren schweren Verletzungen, wie eine Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbundes (Wigev) am Donnerstag der APA mitteilte. Die beiden Kleinkinder waren nach einem Herzkreislaufstillstand reanimiert und ins Spital eingeliefert worden.

28-Jährige in NÖ getötet: Femizid aus "gekränkter Eitelkeit"

Der Feuerwehreinsatz in der Wohnung in dem Mehrparteienhaus hatte sich am Nachmittag gegen 16.45 Uhr ereignet. Nach Öffnung der Wohnung durchsuchte ein Atemschutztrupp noch während der Vorbereitung der Löschleitung die Räumlichkeiten. Dabei fanden die Feuerwehrleute die Geschwister reglos in einem Zimmer liegend vor. Die Kinder wurden sofort in einen rauchfreien Bereich gebracht und von der Berufsrettung in ein Spital transportiert.

Brennender Akku Ursache für Brand

Die 14-jährige Schwester der beiden, die zu diesem Zeitpunkt auf die beiden aufgepasst hatte, wurde ebenfalls in ein Krankenhaus mit leichten Verletzungen eingeliefert. Ob sie bereits entlassen wurde, stand am Donnerstagvormittag nicht fest.

44-Jähriger bedrohte Passant in Wien mit Kriegsrelikt

Als Ursache für den Brand steht laut der Exekutive mittlerweile ein technischer Defekt fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Akku des Handstaubsaugers zu brennen begonnen haben. Laut der Landespolizeidirektion steht keine Verletzung der Aufsichtspflicht im Raum. "Somit gibt es keine Ermittlungen gegen die Eltern", hatte ein Polizeisprecher am Mittwoch explizit betont.

Ottakring
Agenturen  | 

Kommentare