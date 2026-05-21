Kopfschuss mit Kleinkaliber: Jagd nach Mörder von 28-Jähriger in NÖ

Die 28-Jährige war Sekretärin an einer Ganztagesschule in Wien-Favoriten und studierte nebenbei auf einer Fachhochschule. In ihrer Nachbarschaft in Kottingbrunn (Bezirk Baden) herrscht Bestürzung über die Bluttat. Wer hat Katharina getötet? Seit Montag laufen die Ermittlungen der Mord- und Tatortgruppe des NÖ Landeskriminalamtes in dem mysteriösen Fall auf Hochtouren. Die 28-Jährige war zu Christi Himmelfahrt von Angehörigen tot in ihrer Wohnung entdeckt worden. Nachdem zunächst vieles auf einen schweren Sturz mit einer klaffenden, offenen Wunde am Hinterkopf hingewiesen hatte, brachte die Obduktion am vergangenen Montag die dramatische Wende.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Lenger Thomas Das Tatort in der Wohnung dieser Anlage in Kottingbrunn.

Staatsanwalt ordnete Obduktion an Die vermeintliche Platzwunde durch einen harten Anprall bzw. Aufschlag entpuppte sich bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung als Kopfschuss. Dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion zufolge starb Katharina E. durch eine Gewalttat, konkret durch ein Projektil vom Kaliber 22 im Kopf. Weil es sich dabei um ein sehr kleines Kaliber handelt, war der Schusskanal zunächst auch nicht augenscheinlich erkennbar, so die Ermittler.

Familie fand das Opfer Alarm geschlagen hatte die Familie der jungen Frau. Nachdem die Angehörigen einige Zeit nichts von der 28-Jährigen gehört hatten und die Eltern auf Urlaub waren, fuhren sie nach ihrer Rückkehr am 14. Mai zur Wohnadresse im Bezirk Baden. Sie verschafften sich Zutritt mit einem Zweitschlüssel und machten die schlimme Entdeckung: Die Frau lag leblos in der Wohnung in einer Blutlache, jede Hilfe kam zu spät.

Täter selbst hinein gelassen? Da von den Tatortspezialisten weder Einbruchsspuren noch Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen festgestellt werden konnten, verfolgen die Ermittler die Theorie, dass die Frau den oder die Täter selbst in die Wohnung gelassen hatte. Möglicherweise besteht ein Naheverhältnis. Derzeit laufen dazu intensive Umfelderhebungen, sagt der Leiter des Landeskriminalamtes, Stefan Pfandler. Laut ersten Erkenntnissen deutet derzeit nichts auf einen Raubmord oder ein Sexualdelikt hin.