Drogenlenker raste Polizei in St. Pölten mit Pkw davon

Ein Drogenlenker ist am Dienstagabend rasant vor der Polizei in St. Pölten geflüchtet. Der 39-Jährige bretterte mit seinem Pkw mit mehr als 100 km/h durch das Stadtgebiet. Erst eine mithilfe eines Streifenwagens errichtete Straßensperre stoppte den Mann, der keine gültige Lenkerberechtigung besitzt. Ihn erwarten nun Anzeigen, berichtete die Exekutive am Mittwoch.

Beamte der Verkehrsinspektion des Stadtpolizeikommandos St. Pölten nahmen am Dienstag gegen 21.00 Uhr die Verfolgung des Wagens mit Wiener Kennzeichen auf. Zwei Männer waren zuvor auf das Auto zugelaufen und rasch eingestiegen. Auf der Flucht missachtete der Pkw-Fahrer in der Folge Anhaltezeichen der Polizei.

Schlüssel wurden abgenommen

Nach dem Stopp des Wagens legte der 39-jährige Lenker aus St. Pölten einen positiven Drogenvortest ab. Eine ärztliche Untersuchung verweigerte der Mann jedoch. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, auch die Schlüssel wurden ihm abgenommen. Im Kfz wurden ein Jagdmesser und Suchtmittelutensilien sichergestellt, gegen den 39-Jährigen besteht ein aufrechtes Waffenverbot. Nun erfolgen Anzeigen wegen Verwaltungsübertretungen sowie wegen Vergehen nach dem Waffen- und Suchtmittelgesetz. Anzeigen wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen gab es auch für den 32-jährigen Beifahrer. Ihm war zuvor der Führerschein wegen einer Alkoholisierung abgenommen worden.