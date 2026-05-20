Nach schwerem Raub: Prozess gegen zwei im "Fall Anna" Freigesprochene

Zwei im "Fall Anna" Freigesprochene haben sich am Mittwoch erneut auf der Anklagebank am Wiener Landesgericht wiedergefunden. Einem 21-Jährigen und einem 17-Jährigen wird vorgeworfen einen bewaffneten Raub begangen zu haben - keine zwei Monate nach ihren Freisprüchen. Sie sollen gemeinsam mit zwei anderen im Juni 2025 einen Supermarktbetreiber in Wien-Simmering mit Pfefferspray angegriffen, brutal verprügelt und schließlich ausgeraubt haben. Ihnen droht eine längere Haft.

Die beiden Burschen - beide wollen an jenem Tag unter Suchtmitteleinfluss gestanden haben - sollen mit einem bisher unbescholtenen 23-Jährigen ein Handy, einen Autoschlüssel und ein Geldbörserl samt 4.000 Euro Bargeld erbeutet haben. Dem Supermarktbetreiber sollen sie zuvor Schläge und Tritte gegen den Kopf verpasst haben. Sie hatten mit Pfefferspray bewaffnet in der Garage seines Wohnhauses in dem Wissen, dass er öfter größere Summen Bargeld mit sich trug, auf ihn gewartet. Ein 24-Jähriger soll währenddessen Schmiere gestanden haben. Er weist ebenfalls keine Vorstrafen auf.

Alle vier Angeklagten geständig

Durch eine DNA-Spur wurde der 21-jährige Erstangeklagte von der Polizei ausgeforscht. Er war von Anfang an geständig und nannte die Namen seiner Komplizen. Alle vier Angeklagten bekannten sich zu Beginn der Verhandlung schuldig. "Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Alles, was die Staatsanwaltschaft vorwirft, ist richtig", erklärte der Verteidiger des Erstangeklagten. Der 21-Jährige und der 17-Jährige schilderten, dass der 23-Jährige ihnen Pfefferspray für den schweren Raub übergeben habe. Dies wollen sie aber nicht eingesetzt haben. Vielmehr habe der Drittangeklagte das Opfer angesprüht, getreten und geschlagen. Mehr wollten sie nicht aussagen.