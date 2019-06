Startklar für Einsatz: Zwei neue Pferde aus Orbáns Reiterstaffel

Das Training ist so gut wie abgeschlossen und das Einsatzkonzept liegt fertig in der Schublade. Bereits im Juli soll Österreichs berittene Polizei mit dem Einsatzbetrieb starten. Und zwar nicht mehr nur ausschließlich in Wien. Auch in Wiener Neustadt, wo die Einheit derzeit stationiert ist, werden die Uniformierten ebenso auf Streife reiten wie bei Großveranstaltungen. Die ersten Auftritte bei solchen Events könnte es bereits von 13. bis 16. Juni beim Nova Rock in Nickelsdorf oder beim Frequency-Festival im August in St. Pölten geben. Auch bei Fußballspielen oder Staatsbesuchen sollen die Tiere in Zukunft polizeilich eingesetzt werden.

Nach den groben Anfangsschwierigkeiten hat vergangenen September die Polizei-Sondereinheit Cobra die Zügel der Einheit in die Hand genommen. Für den Leiter der Direktion für Spezialeinheiten, Bernhard Treibenreif, steht nach monatelangem Training dem baldigen Regelbetrieb nichts mehr im Wege.