Starkregen-Warnung: Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft

Feuerwehren voralarmiert

In Vorarlberg hat die Landeswarnzentrale deshalb bereits am Montag bekannt gegeben, dass die Rettungs- und Einsatzkräfte in Bereitschaft sind. Die Situation werde genau beobachtet, hieß es. Die örtlichen Feuerwehren seien bereits vorinformiert und einsatzbereit. Besondere Vorsicht gelte bei Hangwasser, Wildbächen, Fließgewässern und überfluteten Flächen.

"Bei derartigen Regenmengen in so kurzer Zeit sind Muren und zumindest kleinräumige Überschwemmungen möglich", erklärt Simon Hölzl von der ZAMG zu der Situation im Westen.