Stand-Up-Paddlerin geriet am Bodensee in Seenot

Eine Stand-Up-Paddlerin ist am Freitagabend in der Vorarlberger Bodensee-Gemeinde Hard aus Seenot gerettet worden. Die 45-jährige Frau befand sich kurz vor 20 Uhr im Bereich der Harder Hafeneinfahrt, wurde bei aktiver Starkwindwarnung (Windböen bis zu 60 km/h) aber auf den offenen See getrieben.

Die von einem Schiffsführer alarmierten Einsatzboote der österreichischen Blaulichtorganisationen bargen die Frau, sie blieb unverletzt, informierte die Polizei.