Puma aus illegaler Haltung bekommt neue Partnerin im Zoo

Ob Miezekatze in der Wohnung oder große Katze im Zoo – ein bisschen Eigensinn und Sturheit gehört schon zu der Spezies dazu. Puma „Pele“ bewies das am Donnerstag: Er sollte aus München in die Oststeiermark gebracht werden, wo seine mögliche künftige Partnerin „Missoula“ bereits auf ihn wartet, aber nein – der Kater stieg nicht und nicht in die Transportbox.

„Wir haben den Transport verschieben müssen“, bedauert Karin Winkler von der Tierwelt Herberstein. „Wir suchen jetzt eine neue Möglichkeit mit einem Transporteur unseres Vertrauens.“ Am Donnerstag wurde so lange wie möglich gewartet, ob „Pele“ sich nicht doch einen Ruck gibt. Aber da in dem Transport nach Herberstein noch zwei Stachelschweine warteten, musste der Fahrer zeitig los.