Stallgebäude in Nenzing in Vorarlberg bei Brand zerstört

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Nenzing (Bezirk Bludenz) ist am Samstag in einem Stallgebäude ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr verhinderte eine Ausbreitung der Flammen auf das angeschlossene Wohngebäude. Personen oder Tiere wurden nicht verletzt, so die Vorarlberger Polizei.

Der Landwirt bemerkte den Brand kurz vor 10.00 Uhr, er alarmierte die Einsatzkräfte. Bewohner und Tiere des Hofs befanden sich laut Polizei zu dem Zeitpunkt nicht im Gebäude. Zur Brandursache laufen Ermittlungen. Der Stall wurde bei dem Vollbrand zerstört, die Höhe des Sachschadens war vorerst unbekannt.

