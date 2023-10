Flughafen Wien: Harte Zeiten für Parkgebührenflüchtlinge

Bürgerbefragung

Deshalb habe man im Gemeinderat nun beschlossen, von 6. bis 18. November ebenfalls eine Bürgerbefragung über die Einführung einer gebührenfreien Kurzparkzone wie in Fischamend abzuhalten. Abstimmen können am Gemeindeamt alle wahlberechtigten Personen mit Hauptwohnsitz in Klein-Neusiedl. Verbindlich sei das Ergebnis aber erst ab einer Mindestbeteiligung von 60 Prozent, hat der Gemeinderat festgelegt. Liegt die Teilnahmeanzahl darunter, ist die Kurzparkzone abgelehnt wie bei einer Mehrheit von Nein-Stimmen.

Enzersdorf wartet ab

Abwarten will man derzeit hingegen noch in der Nachbargemeinde Enzersdorf an der Fischa, wie Bürgermeister Markus Plöchl (ÖVP) betont: „Man bemerkt seit Einführung der Kurzparkzone in Fischamend mehr Autos bei uns. Die Leute stellen sie an der Hauptstraße ab und rufen dann ein Taxi. Aber es ist noch nicht so schlimm, dass wir etwas unternehmen müssten.“ Man beobachte die Situation – und suche das Gespräch mit der Flughafen-Führung: „Vielleicht ist eine gemeinsame Lösung möglich“, hofft Plöchl.