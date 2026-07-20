Schwammstadt statt Kanal: So profitieren Stadtbäume von Starkregen

Auf einmal kam der Starkregen. Am Freitag schüttete es in Wien, viel Wasser rann in die Kanäle. Doch in den vergangenen Monaten hat es deutlich zu wenig geregnet. Im Osten Österreichs fiel heuer bis Ende Juni um bis zu 50 Prozent weniger Niederschlag als im langjährigen Mittel. Das setzt vor allem den Stadtbäumen zu.

Wie können sie künftig von Starkregen profitieren?

Wie kann man die Wassermassen speichern? Eine Antwort darauf ist das Schwammstadtprinzip.

Baumexperte Thomas Roth steht im Versuchsgarten der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau in Wien. „Wir brauchen ausreichend Wurzelraum für die Bäume“, sagt er. Gerade in Städten ist das eine Herausforderung. Vor ihm stehen zwei Baumreihen. Obwohl sie gleichzeitig gepflanzt wurden, ist eine deutlich besser gewachsen. Der Grund: Sie funktioniert nach dem Prinzip Schwammstadt. Deren Untergrund nimmt Wasser wie ein Schwamm auf und speichert es. Er besteht aus groben Steinen und Einschlämmmaterial. Darin können sich die Wurzeln gut ausbreiten. Über Drainagerohre wird das Regenwasser verteilt. Dadurch lässt sich auch Starkregen speichern, statt dass er ungenutzt in die Kanalisation abfließt.