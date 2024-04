Stadt bekämpft "Angsträume": Linz wird lichter

1,45 Millionen Euro. So viel Geld wird in Linz heuer in die Verbesserung der Beleuchtung investiert. Dabei geht es einerseits um die Erneuerung des in die Jahre gekommenen Linzer Lichtes im öffentlichen Raum, andererseits um die Reduzierung von „Angsträumen“.

Die Investitionsoffensive ist das Ergebnis eines Zukunftsforums von ÖVP-Vizebürgermeister Martin Hajart. Unter dem Titel „Sex und the City“ wurde die frauengerechte Stadt thematisiert.