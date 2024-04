Linz ist die Hauptstadt der Fahrraddiebe

In Oberösterreich ist im Vorjahr zum zweiten Mal in Folge die Anzahl der Fahrradiebstähle gestiegen, weist der VCÖ auf die aktuellen Daten des Innenministeriums hin.

60 Prozent der Fahrraddiebstähle in Österreich passierten in den Landeshauptstädten, weiß der VCÖ. In Linz wechselten 1.328 Fahrräder unerlaubt den Besitzer, das war die Hälfte von Oberösterreichs Fahrraddiebstählen.

In Linz werden die meisten Räder gestohlen

Im österreichweiten Vergleich ist Linz darüber hinaus jene Landeshauptstadt, wo pro 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner mit 63 die meisten Fahrräder gestohlen wurden.

Zum Vergleich: Pro 10.000 Personen gab es in der Stadt Salzburg 52 Fahrraddiebstähle, in Klagenfurt 49, in Innsbruck 47, in Graz 39 und in Wien 32.

Innerhalb von Oberösterreich weist Wels nach Linz mit 275 die zweithöchste Anzahl an gestohlenen Fahrrädern auf, vor dem Bezirk Linz Land mit 227 und dem Bezirk Vöcklabruck mit 120.