Schule reagiert: Kind (12) fliegt wegen Kleidung und Mamas Chat von Schule

Der KURIER sprach mit einem Vertreter des Schulvereins, der bestätigt, dass die 12-Jährige nicht mehr an der Schule ist. "Die Mutter hat der Schulleitung einen kruden Brief geschrieben. Damit hätten wir noch leben können. Doch sie hat auch die anderen Eltern aufgerufen, sich nicht an die Kleiderordnung zu halten. Und dann kam der Ausdruck in der Chatgruppe. Das ging für uns eindeutig zu weit", erklärt der Mann.

Aus Sicht der Schule sei das Vertrauen zu den Eltern verloren gegangen. "Und laut dem Vertrag, den wir mit den Eltern abschließen, ist dies ein Grund für eine Auflösung des Vertrages", erklärt das Schulverein-Mitglied.

