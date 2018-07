Sprengkörper detonierten bei Wohnhausbrand in Kapfenberg

Ein leer stehendes Wohnhaus im steirischen Kapfenberg ist in der Nacht auf Freitag in Flammen gestanden, der Brand hat mehrere Explosionen verursacht. Sie dürften laut Polizei durch eine noch nicht bekannte Menge an Sprengkörpern ausgelöst worden sein, die im und rund um das Haus gelegen sein dürften und teilweise detonierten. Nach Stunden schwieriger Löscharbeiten war gegen 9.30 Uhr "Brand aus".

Hitze brachte Granaten zur Explosion

Das Feuer in dem zweistöckigem Einfamilienhaus im Ortsteil Winkl in Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) war kurz nach Mitternacht aus noch nicht bekannter Ursache ausgebrochen. Neben Müllansammlungen dürften auf dem Grundstück auch Kriegsrelikte, laut Feuerwehr soll es sich um Granaten handeln, gelagert worden sein. Sie explodierten durch die Hitzeentwicklung und führten zu einer Gefährdung der Feuerwehrleute. Eine Granate sei den Einsatzkräften sogar entgegengeschleudert worden.